Kiel

Kiels Handballer wollen ersten Sieg in der Champions League

21.09.2019, 02:02 Uhr | dpa

Die Handballer des THW Kiel streben den ersten Sieg in der Gruppenphase der Champions League an. Allerdings wartet im ungarischen Spitzenclub Telekom Veszprem heute eine schwierige Auswärtsaufgabe auf die "Zebras". Die Magyaren waren in den vergangenen sechs Jahren fünfmal beim Final-Turnier in Köln, konnten die Champions League aber noch nie gewinnen. Der letzte Auftritt des deutschen Rekordchampions beim Final Four war im Jahr 2016.

Die Mannschaft von THW-Trainer Filip Jicha war nach dem 34:29-Sieg am Donnerstag über den Bergischen HC nicht nach Kiel zurückgekehrt. Stattdessen sollte die Reise am Freitag über Düsseldorf und Wien nach Veszprem gehen.

Der 26-malige ungarische Meister hat sich vor der Saison unter anderem mit Rasmus Lauge von der SG Flensburg-Handewitt verstärkt. Im ersten Spiel feierte Veszprem einen 40:28-Sieg über den HC Saporoschje aus der Ukraine. Kiel trennte sich 30:30 vom polnischen Vertreter KS Vive Kielce.