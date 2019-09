Zerstörte Scheiben und Spiegel

Unbekannte beschädigen dutzende Autos in Kiel

23.09.2019, 11:01 Uhr | dpa

Am Wochenende haben in Kiel Unbekannte zahlreiche Autos beschädigt. Es wurden Reifen gestohlen und Scheiben eingeschlagen. Im Stadtteil Gaarden wurden Außenspiegel von mehreren Fahrzeugen abgetreten.

Unbekannte haben in Kiel zahlreiche Autos beschädigt. Wie die Polizei am Montag berichtete, wurden in der Nacht zum Samstag oder am Morgen allein auf dem Parkplatz eines Autohauses 17 Fahrzeuge beschädigt. Es seien unter anderem Scheiben eingeschlagen und Reifen gestohlen worden. Der Sachschaden erreiche wahrscheinlich einem höheren fünfstelligen Betrag.







In der gleichen Nacht wurden im Stadtteil Gaarden die Außenspiegel von zehn Fahrzeugen abgetreten.

Wer für die Taten verantwortlich ist, ist unklar.