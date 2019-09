Kiel

Kiel rüstet sich für Tag der Deutschen Einheit

29.09.2019, 09:11 Uhr | dpa

Countdown für das große Einheitsfest: Fast 30 Jahre nach dem Mauerfall ist Schleswig-Holstein Gastgeber für den Tag der Deutschen Einheit. Am Mittwoch startet an der Kieler Förde ein zweitägiges Bürgerfest, zu dem eine halbe Million Menschen erwartet werden. Am Donnerstag kommt zu den offiziellen protokollarischen Veranstaltungen alles, was Rang und Namen hat. Beim Festakt in der Sparkassen-Arena werden Kanzlerin Angela Merkel und Ministerpräsident Daniel Günther (beide CDU) ihre Sicht auf die deutsche Einheit darlegen, gut drei Wochen vor der nächsten Landestagswahl im Osten - am 27. Oktober wird in Thüringen gewählt.

Die zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Einheit finden traditionell im Land des Bundesratspräsidenten statt. Vor dem Festakt werden sich Merkel und Günther wie auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble und der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle, in das Goldene Buch der Stadt Kiel eintragen. Anschließend geht es zum Ökumenischen Gottesdienst in die Nikolaikirche am Alten Markt. Die zweitägigen Feiern stehen unter dem Motto "Mut verbindet". Das passt sowohl zum Einheitsprozess insgesamt als auch zum Streben nach Lösungen angesichts von schwierigen politischen Entwicklungen speziell in Ostdeutschland.

Am Mittwoch wird der gastgebende Regierungschef und scheidende Bundesratspräsident Günther nicht nur das Bürgerfest zur Einheit eröffnen, sondern mit Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) auch die Ländermeile, auf der sich alle 16 Bundesländer präsentieren. Anschließend treten beide Politiker mit ihren Crews in einem Drachenboot-Rennen an.

"Wir wollen aus der gesamten Veranstaltung ein Fest der Freude machen", hatte Günther bei der Programmvorstellung angekündigt. Sie sei der Höhepunkt seiner Amtszeit als Bundesratspräsident. Diese geht bald zu Ende: Am Donnerstag übergibt Günther den Staffelstab der Bundesratspräsidentschaft symbolisch an seinen Brandenburger Kollegen Dietmar Woidke (SPD), der vor einer schwierigen Regierungsbildung mit CDU und Grünen steht. Von Woidke erhofft sich Günther auch die Zusage, die im Norden erfolgreich gestartete Aktion "Einheitsbuddeln" fortzusetzen. Dabei soll möglichst jeder Mensch in Deutschland jeweils am Tag der Deutschen Einheit einen Baum pflanzen.

Der Aufbau der Zelte und Bühnen sowie die Vorbereitungen an anderen Veranstaltungsstätten sind in Kiel seit Tagen in vollem Gange. Angesichts der ranghohen Gäste und der vielen Besucher wird die Polizei mit einem Großaufgebot an der Förde vertreten sein. Aus Sicherheitsgründen werden zahlreiche Straßen zeitweise gesperrt. Besucher können am Donnerstag kostenlos mit Nahverkehrszügen nach Kiel reisen und dort auch ohne zu bezahlen Busse und Fähren nutzen.

Zum Programm gehören außer viel Musik, Mitmachangeboten und einer Präsentation aller schleswig-holsteinischen Hochschulen auch Gesprächsrunden mit Vertretern von Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung. Schleswig-Holstein will Günther zufolge Zukunftszeichen in Sachen Energiewende, Digitalisierung und Nachhaltigkeit setzen.

Das Land stellte für die Organisation der Einheitsfeier 4,2 Millionen Euro bereit. Darin sind die Personalkosten für seine Mitarbeiter und die Aufwendungen für den Einsatz der Polizei nicht enthalten. Die Stadt Kiel steuerte 450 000 Euro bei; hinzu kamen Sponsorengelder.