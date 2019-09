Kiel

Hamburger Arbeitsmarkt zu Herbstbeginn in guter Verfassung

30.09.2019, 10:15 Uhr | dpa

Die Arbeitslosigkeit in Hamburg ist zum Herbstanfang weiter gesunken. Insgesamt waren 64 593 Hamburgerinnen und Hamburger im September arbeitslos gemeldet, wie die Agentur für Arbeit am Montag mitteilte. Das waren 2080 oder 3,1 Prozent weniger als im Vormonat. Auch im Vergleich zum Vorjahresmonat ging die Arbeitslosigkeit um 0,8 Prozent zurück. Die Arbeitslosenquote sank im Vergleich zum August um 0,2 Prozentpunkte auf 6,1 Prozent. Im vergangenen September betrug sie 6,2 Prozent. Der Chef der Arbeitsagentur, Sönke Fock, zeigte sich optimistisch: "Für die nächsten Monate rechne ich mit einem weiteren Rückgang der Arbeitslosigkeit in Hamburg."

Auch die Gesamtbeschäftigung entwickelte sich positiv. Mit 996 300 sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmern im Juli 2019 (aktuellste Zahlen) stieg die Beschäftigung mit 23 400 (+ 2,4 Prozent) im Jahresvergleich weiter an. In Hamburg trieben vor allem das Gesundheitswesen (+ 3000 Beschäftigte), die wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen (+ 5200) und der Bereich Information/Kommunikation (+ 2900) die Beschäftigung nach oben. Rückläufig war der Trend bei den Zeitarbeitern. Ihre Zahl ging im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2500 auf 26 500 zurück.

Trotz der ungebrochen hohen Arbeitskräftenachfrage in Hamburg verstärken Arbeitsagentur und Jobcenter den Einsatz ihrer arbeitsmarktpolitischen Instrumente. Dabei setzen sie etwa auf Bewerbungstrainings, Betriebspraktika oder Coachingangebote, die seit Jahresbeginn insgesamt 31 300 Arbeitslose absolviert haben, knapp 30 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Fehlende Fachkenntnisse, aber auch Berufsabschlüsse, werden durch länger laufende berufliche Weiterbildungen ausgeglichen: Seit Jahresbeginn erhielten 4872 arbeitsuchende Hamburger einen Bildungsgutschein.