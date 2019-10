Kiel

Günther: Auch West-Regionen fühlen sich abgehängt

02.10.2019, 05:18 Uhr | dpa

Bundesratspräsident Daniel Günther (CDU) hat zum Tag der Deutschen Einheit ungleiche Lebensverhältnisse in manchen ost- wie westdeutschen Regionen beklagt. "Wir haben in 29 Jahren der Einheit noch nicht geschafft, Gleichheit in den Lebensverhältnissen herzustellen", sagte der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein dem "Mannheimer Morgen" (Mittwoch). "Das ist kein Gefühl, das nur zwischen Ostdeutschen und Westdeutschen existiert. Auch einige westdeutsche Regionen haben den Eindruck, abgehängt zu sein."

Schleswig-Holstein als Land mit dem aktuellen Bundesratsvorsitz richtet in diesem Jahr die zentrale Feier zum 3. Oktober aus. Das Bürgerfest im Rahmen der Feierlichkeiten wird am Mittwochvormittag von Günther eröffnet.