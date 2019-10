Uni-Klinik Kiel

Brennender Toaster löst Feuerwehreinsatz aus

02.10.2019, 21:52 Uhr | dpa

Mitten in den Feierlichkeiten zum Tag der Einheit hat ein Großeinsatz die Feuerwehr Kiel beschäftigt. Auf einer Station der Uni-Klinik hatte ein Toaster Feuer gefangen.

Im Uni-Klinikum Schleswig-Holstein (UKSH) in Kiel hat es am Mittwochabend einen Großeinsatz der Feuerwehr gegeben. Auslöser waren zwei Rauchentwicklungen, wie der Lagedienstführer der Feuerwehr Kiel sagte. Auf einer Station habe ein Toaster gebrannt, auf einer anderen habe eine chemische Reaktion Rauch verursacht. Etwa 75 Einsatzkräfte seien vor Ort gewesen, so der Sprecher.





Der Einsatz hielt die Kieler Feuerwehr mitten in den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit beschäftigt. In Kiel hatte am Mittwochabend das zweitägige Bürgerfest zu den Feiern begonnen. Dazu werden rund 500.000 Besucher erwartet. Der offizielle Festakt zum Tag der Deutschen Einheit mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Kanzlerin Angela Merkel und weiteren Spitzenpolitikern findet am Donnerstag statt.