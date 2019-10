Kiel

Günther: mehr Platz für ostdeutsche Aspekte der Geschichte

03.10.2019, 12:32 Uhr | dpa

Bundesratspräsident Daniel Günther (CDU) hat davor gewarnt, die Zeit der deutschen Teilung vor allem aus westdeutscher Sicht zu betrachten. Die großartige Lebensleistung vieler Menschen in der ehemaligen DDR falle unter den Tisch, "wenn wir in unserer Geschichtsschreibung nur noch Platz lassen für das Wirtschaftswunder der 50er Jahre", sagte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident am Donnerstag beim Festakt zum Tag der Deutschen Einheit in Kiel. Die kollektiven Erinnerungen der Menschen in Ost und West unterschieden sich.

"Ich wünsche mir deshalb mehr Platz für die ostdeutschen Aspekte unserer deutschen Geschichte", sagte Günther. Er wünsche sich westdeutscher Seite mehr Sensibilität und Verständnis. "Die Ostdeutschen hatten es nach dem Zweiten Weltkrieg ungleich schwerer." Ihre Lebensläufe und biografischen Brüche in zwei aufeinanderfolgenden Diktaturen "sind seit der Wende vielfach zu wenig berücksichtigt worden".