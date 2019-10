Kiel

Merkel würdigt Leistung der Ostdeutschen

03.10.2019, 13:03 Uhr | dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Leistungen der Ostdeutschen bei der Überwindung der SED-Diktatur in der DDR und bei der Wiedervereinigung Deutschlands gewürdigt. Die friedliche Revolution von 1989 sei gelungen, weil sich die Menschen "die Mündigkeit nicht mehr länger vorenthalten lassen wollten", sagte sie am Donnerstag beim Festakt zum Tag der Deutschen Einheit in Kiel. Seit der Wiedervereinigung sei viel erreicht worden. Dennoch verbänden viele Ostdeutsche den Prozess heute nicht nur mit positiven Erfahrungen. Sie verwies auf die Brüche, die viele erlebt hätten, "als auf die Last der Teilung die Wucht der Einigung folgte." Dies müsse auch bei der Betrachtung im Westen berücksichtigt werden.