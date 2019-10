Kiel

Zwölfjähriger steigt ohne Eltern in Zug

04.10.2019, 04:53 Uhr | dpa

Nach den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Kiel ist ein Zwölfjähriger bei der Rückreise am vollen Bahnhof versehentlich ohne seine Eltern in den Zug nach Hamburg gestiegen. Die Polizei sammelte den Jugendlichen an einem anderen Bahnhof wieder ein und fuhr ihn nach Hause, teilten die Beamten am Donnerstag mit. Am Bahnhof der Hafenstadt war wegen der Feierlichkeiten viel Betrieb, die Eltern hatte ihren Sohn in der Menge verloren. Einsatzkräfte der Bundespolizei fanden den Jungen im Zug an der Haltestelle Neumünster.