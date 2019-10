Kiel

SPD wirft Regierung Willkür bei Kommunalfinanzen vor

04.10.2019, 13:02 Uhr | dpa

Die SPD im Kieler Landtag zieht eine Verfassungsklage gegen den neuen kommunalen Finanzausgleich in Betracht. "Es gibt eine grundsätzliche Klagebereitschaft", sagte am Freitag der kommunalpolitische Sprecher der Fraktion, Kai Dolgner. "Wir prüfen die Möglichkeiten einer erneuten Verfassungsklage", bekräftigte er.

Dolgner warf der Regierung vor, sie wolle verfassungswidrig und willkürlich Gelder für die Kommunen kürzen - ohne den festgestellten Finanzbedarf zur Grundlage zu machen. Es gehe um mindestens 5,4 Millionen Euro. Mit der gleichen Argumentation hatten die Kommunen vor gut zwei Wochen die Verhandlungen mit der Regierung über ihre künftige Finanzausstattung platzen lassen.

Ein Gutachten war zu dem Ergebnis gekommen, die Kommunen müssten jährlich 186 Millionen Euro mehr haben. Deren Spitzenverbände verlangten nach eigenen Angaben zuletzt von der Regierung zumindest einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag mehr - nach 100 Millionen Euro noch im Mai. Dem Gutachten zufolge waren über Jahre hinweg das Land und die Kommunen unterfinanziert, die Kommunen aber relativ stärker. Über den Finanzausgleich fließen in diesem Jahr rund 1,8 Milliarden Euro an die Kommunen.

Der sogenannte kommunale Finanzausgleich muss nach Urteilen des Landesverfassungsgerichts bis Ende 2020 neu geregelt werden. Die Kommunen müssen demnach finanziell so gestellt werden, dass sie ihre Pflichtaufgaben erfüllen und noch freiwillige Leistungen erbringen können.

Angesichts der Zeitvorgabe durch das Verfassungsgericht forderte der SPD-Politiker Dolgner die Regierung auf, den Gesetzentwurf spätestens bis Februar nächsten Jahres vorzulegen. Der Landtag habe den Anspruch, das Gesetz ein halbes Jahr lang bewerten zu können. Vorher müsse es eine Einigung mit den Kommunen geben. Allerdings könnte das Land eine Reform auch ohne Zustimmung der Kommunen umsetzen.

Die Landesregierung hatte in dem Finanzstreit darauf verwiesen, Bund und Länder entlasteten die Kommunen ab 2020 dauerhaft und strukturell bei der Gewerbesteuerumlage. Damit hätten die Kommunen in Schleswig-Holstein ab dem kommenden Jahr 130 Millionen Euro mehr zur Verfügung. Das Land habe ihnen dennoch weitere Mittel in Aussicht gestellt.

Gegen die erste Reform der früheren Koalition aus SPD, Grünen und SSW hatten nicht nur drei Kreise geklagt, sondern auch die damaligen Oppositionsfraktionen CDU und FDP. Dolgner warf Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) Wortbruch vor. Dieser habe im Wahlkampf 2017 den Kommunen 80 bis 100 Millionen Euro mehr zugesagt. Er habe das getan, obwohl damals die Steuerschätzung für 2021 noch über eine halbe Milliarde Euro weniger an Landeseinnahmen vorausgesagt habe als die Prognose vom Mai des laufenden Jahres. "Ich erwarte, dass die Landesregierung auf die Kommunen zugeht und ihre verfassungswidrigen Pläne aufgibt", resümierte Dolgner.