Kiel

Nord-SPD prüft Gründung einer Landes-Wohnungsbaugesellschaft

08.10.2019, 15:43 Uhr | dpa

Die SPD in Schleswig-Holstein erwägt einen Vorstoß zur Gründung einer landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft. "Wir prüfen das", sagte die wohnungsbaupolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Özlem Ünsal, am Dienstag in Kiel. Der Landesparteirat hatte einen Forderungskatalog zur Schaffung von mehr bezahlbaren Wohnungen beschlossen. Ein Konzept für eine Gesellschaft des Landes gibt es laut Ünsal noch nicht. Eventuell könne es im nächsten Jahr vorliegen. Eine solche Gesellschaft sollte aus Ünsals Sicht nicht nur verwalten, sondern auch Wohnungen bauen können. Die SPD hält es für erforderlich, jährlich 5000 Wohnungen im Land zu schaffen.