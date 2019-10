Kiel

Holstein Kiel testet am Donnerstag beim VfL Wolfsburg

09.10.2019, 12:43 Uhr | dpa

Holstein Kiel nutzt die Punktspiel-Pause in der 2. Fußball-Bundesliga für ein weiteres Testspiel. Wie die Kieler am Mittwoch auf ihrer Homepage mitteilten, werden sie an diesem Donnerstag beim Bundesligisten VfL Wolfsburg antreten. Die Partie findet bei freiem Eintritt von 16.00 Uhr an auf dem Trainingsplatz an der Volkswagen Arena statt, hieß es in der Vereinsmitteilung weiter.