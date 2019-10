Kiel

Auch Polizei im Norden reagiert auf Anschlag von Halle

10.10.2019, 11:52 Uhr | dpa

Nach dem Anschlag auf eine Synagoge in Halle in Sachsen-Anhalt mit zwei Toten haben auch in Schleswig-Holstein die Behörden ihre Vorkehrungen verschärft. Der Schutz jüdischer Einrichtungen stehe ohnehin im besonderen Fokus der Polizei, sagte Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) am Donnerstag auf Anfrage. "Unsere Polizei hat die Maßnahmen lageangepasst intensiviert." Der verabscheuungswürdige Angriff auf das friedliche Zusammenleben der Gesellschaft sei natürlich auch in Schleswig-Holstein Anlass für eine intensive Lagebewertung durch die Sicherheitsbehörden, sagte Grote. "Diese wird im engen Austausch mit den Sicherheitspartnern auf Bundesebene fortlaufend aktualisiert."