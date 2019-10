Kiel

Albrecht bekräftigt Nein zu mehr Ölförderung im Wattenmerr

26.10.2019, 14:53 Uhr | dpa

Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) hat sein Nein zu einer stärkeren Ölförderung im schleswig-holsteinischen Wattenmeer bekräftigt. Die Förderung dürfe nicht über das bereits praktizierte Maß hinausgehen, sagte Albrecht am Samstag auf einem Landesparteitag der Grünen in Büsum. Der Ölkonzern Wintershall Dea hat eine zusätzliche Förderung im Nationalpark Wattenmeer beantragt, über den das Bergamt in Clausthal-Zellerfeld (Niedersachsen) entscheiden muss.

Die Grünen forderten am Samstag einen stärkeren Schutz des Wattenmeers. Es sei "eines der wichtigsten Weltnaturerben, die wir als Menschheit haben", sagte Albrecht. Dies stehe auf einer Ebene mit dem australischen Great Barrier Reef oder dem Grand Canyon in den USA. "Das Wattenmeer vor unserer Haustür droht unterzugehen, denn der steigende Meeresspiegel ist real." In dem von seiner Partei einstimmig beschlossenen Antrag steht auch eine Passage, dass "auf lange Sicht" auch eine Anpassung der Deichlinie notwendig werden könnte. Damit ist die Aufgabe unbewohnter Küstenabschnitte gemeint.