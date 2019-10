SPD-Politiker siegt klar

Ulf Kämpfer gewinnt Bürgermeisterwahl in Kiel

28.10.2019, 12:01 Uhr | dpa , t-online.de

Der neue und alte Oberbürgermeister von Kiel heißt Ulf Kämpfer. Bei der Wahl am Sonntag konnte er mit deutlicher Mehrheit gewinnen.

Der amtierende Verwaltungschef Ulf Kämpfer hat am Sonntag im ersten Wahlgang die Oberbürgermeisterwahl in Kiel gewonnen. Der SPD-Politiker kam auf 65,8 Prozent der Stimmen. Seine neue Amtszeit beträgt sechs Jahre.

"Ich war optimistisch", sagte Kämpfer am Abend der Deutschen Presse-Agentur. "Aber dass es jetzt so klar ist, das hätte ich nicht gedacht." Er ist seit 2014 Verwaltungschef in Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt.

Der von der Union ins Rennen geschickte Gymnasiallehrer Andreas Ellendt kam auf 20,3 Prozent. Die beiden anderen Bewerber waren weit abgeschlagen: Für den Linken-Politiker Björn Thoroe stimmten 9,1 Prozent. Florian Wrobel (Die Partei) erhielt 4,8 Prozent der Stimmen.

Die Wahlbeteiligung lag am bei 38,0 Prozent. Bei der Oberbürgermeisterwahl 2014 hatte sie 45,8 Prozent betragen, 2012 nur 35,8 Prozent.