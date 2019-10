Kiel

Chef der Nord-FDP gegen Regierungsbeteiligung in Thüringen

28.10.2019, 12:13 Uhr | dpa

Die FDP in Schleswig-Holstein stützt den Kurs von Bundesparteichef Christian Lindner, eine Beteiligung an einer Landesregierung in Thüringen mit Linkspartei, SPD und Grünen abzulehnen. Die Liberalen sollten ein Gesprächsangebot von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) annehmen und dabei deutlich machen, warum sie für ein solches Viererbündnis nicht zur Verfügung stünden, sagte der Landesvorsitzende Heiner Garg am Montag in Kiel. Die FDP habe vor der Wahl klar zur Abwahl des Bündnisses aus Linken, SPD und Grünen aufgerufen. Da wäre es schon komisch, ein Bündnis zu unterstützen, das man auf keinen Fall wollte, sagte Garg.

Der Einzug der FDP in den Thüringer Landtag nach einer Verdopplung der Stimmenzahl sei ein unglaublicher Erfolg. "Das Gesamtergebnis in Thüringen ist gleichwohl gruselig." Ohne Linkspartei oder AfD ist nach der Wahl vom Sonntag eine Regierungsbildung in dem Bundesland nicht möglich.