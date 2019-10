Kiel

48-Jähriger erschlägt Opfer mit Hantel: Prozessbeginn

30.10.2019, 00:51 Uhr | dpa

Mit einer fünf Kilogramm schweren Hantel soll ein 48-jähriger Mann in Kiel einen langjährigen Bekannten im Streit erschlagen haben. Der Totschlag-Prozess gegen den Angeklagten beginnt heute vor dem Kieler Landgericht. Der Mann soll mehrfach auf Kopf und Körper des Opfers eingeschlagen haben, das am Tatabend starb. Am darauffolgenden Tag soll sich der Angeklagte selbst bei der Polizei gestellt haben. Er sitzt seit dem 14. April in Untersuchungshaft.

Nach Angaben eines Gerichtssprechers sollen zum Prozessauftakt sechs Zeugen gehört werden, darunter fünf Polizeibeamte. Auch ein psychiatrischer Sachverständiger ist geladen. Das Gericht hat vier Verhandlungstage bis zum 19. November geplant. An diesem Tag könnte auch das Urteil fallen.