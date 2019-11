Kiel

Konjunkturklimaindex: Stimmung wird schlechter

05.11.2019, 12:44 Uhr | dpa

Die Unternehmen in Schleswig-Holstein sind überwiegend zufrieden mit ihrer aktuellen Situation. Die Stimmung hat sich zum Herbst hin aber drastisch verschlechtert, wie die Industrie- und Handelskammer (IHK) Schleswig-Holstein am Dienstag mitteilte. Demnach sind derzeit nur 12,5 Prozent der Unternehmen nicht zufrieden. Die erwartete Geschäftslage wird allerdings nur noch von zwei Drittel der Unternehmen mit gleichbleibend oder günstiger bewertet. "Zurzeit bleibt die Wirtschaft in Schleswig-Holstein stabil, allerdings fallen die Erwartungen zunehmend zurückhaltender aus", sagte die Präsidentin der IHK Schleswig-Holstein, Friederike C. Kühn.

Der Konjunkturklimaindex der IHK sank demnach im dritten Quartel (Juli bis September) im Vergleich zum Vorquartal von 113,6 auf 97,3 Punkte von maximal möglichen 200 Punkten ab. Er liegt damit deutlich unter seinem langjährigen Durchschnittswert von 116,8 Punkten. Wie der Konjunkturbericht zeigt, rechnen 10 Prozent der Befragten mit einer positiven, 58 Prozent mit einer etwa gleichbleibenden und 32 Prozent mit einer ungünstigeren Geschäftsentwicklung (Vorquartal: 17 Prozent; 64 Prozent; 19 Prozent).

Die größten Sorgen bereitet den Unternehmen demnach weiterhin der Fachkräftemangel. Er wird von 62 Prozent der Unternehmen als Risikofaktor benannt - jedoch ist die Tendenz fallend. Die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen werden hingegen im Vergleich zum Vorquartal deutlich stärker kritisiert. Mehr als der Hälfte der Unternehmen sieht sie als Risiko für das tägliche Handeln an. "Neben einer inkonsistenten Wirtschaftspolitik im Inland empfinden die Unternehmen die internationalen Einflüsse wie die Krise in Syrien sowie die Unberechenbarkeit der britischen und der US-amerikanischen Politik zunehmend als Geschäftsrisiko", sagte IHK-Präsidentin Kühn.