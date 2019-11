Kiel

Acht Wochen Pause für THW-Handballer Kristjansson

08.11.2019, 13:51 Uhr | dpa

Kiels an der Schulter verletzter Gisli Thorgeir Kristjansson (l) wird aus der Halle gebracht. Foto: Uwe Anspach/dpa (Quelle: dpa)

Handball-Rekordmeister THW Kiel muss mindestens acht Wochen auf den Isländer Gisli Kristjansson verzichten. Der 20 Jahre alte Rückraumspieler hatte sich bei der 25:26-Niederlage am Donnerstag bei den Rhein-Neckar Löwen die linke Schulter ausgekugelt, die noch am Abend im Krankenhaus eingerenkt wurde. Die Verletzung werde zunächst konventionell und somit ohne eine Operation behandelt, teilte der Club am Freitag mit.

"Gisli hatte sich nach seiner bei der Weltmeisterschaft erlittenen Schulterverletzung gerade zurückgekämpft, war im Spiel bei den Löwen ein wichtiger Faktor und hat uns in der Schlussphase bereits gefehlt. Dass er jetzt erneut ausfällt, ist wirklich bitter für ihn und für den THW Kiel", sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi.