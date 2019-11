Kiel

An Schleswig-Holsteins Schulen fehlen 130 Lehrer

21.11.2019, 11:53 Uhr | dpa

An den Schulen in Schleswig-Holstein sind derzeit noch 130 Lehrerstellen unbesetzt. "Bei 23 345 Planstellen ergibt das eine Besetzungsquote von über 99 Prozent", sagte Bildungsministerin Karin Prien (CDU) am Donnerstag. Am Anfang des Schuljahres seien noch 259 Stellen unbesetzt gewesen. Wären alle besetzt, entspräche das einer theoretischen Unterrichtsversorgung von 101 Prozent. Regional gibt es aber deutliche Unterschiede. Während Lehrer besonders in den Ballungszentren offene Stellen suchten, fällt es den Schulen in Dithmarschen oder der Herzogtum Lauenburg schwerer, Lehrkräfte zu finden.