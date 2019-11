Lübeck

Weihnachtsmärkte in Schleswig-Holstein öffnen ihre Pforten

25.11.2019, 03:10 Uhr | dpa

In Lübeck, selbsternannte Weihnachtsstadt des Nordens, beginnt heute offiziell die Vorweihnachtszeit. Um 11 Uhr öffnen die meisten der insgesamt zwölf Weihnachtsmärkte für Besucher. Der berühmte Kunsthandwerkermarkt im Heiligen-Geist-Hospital kann allerdings erst vom 29. November an bis zum 9. Dezember besucht werden. Auf den Lübecker Weihnachtsmärkten gibt es nach Angaben der Organisatoren mehr als 400 Verkaufs- und Gastronomiestände. Bis Weihnachten werden bis zu zwei Millionen Besucher erwartet. Auch in vielen anderen Städten Schleswig-Holsteins beginnen am Montag die Weihnachtsmärkte. Sie alle bleiben bis zum 23. Dezember, einige auch bis zum Jahreswechsel geöffnet.