Kiel

Ex-Kieler Football-Spieler Thiadric Hansen gewinnt CFL-Titel

25.11.2019, 16:37 Uhr | dpa

Der ehemalige Kieler American-Football-Spieler Thiadric Hansen hat den Titel in der kanadischen Profiliga CFL gewonnen. Mit den Winnipeg Blue Bombers gewann der frühere Linebacker der Kiel Baltic Hurricanes am Sonntag das Endspiel um den Grey Cup gegen die Hamilton Tiger-Cats mit 33:12 (18:6).

Der 26 Jahre alte Abwehrspieler war im Frühjahr als einer von 18 europäischen Spielern zum Probetraining der CFL nach Toronto eingeladen worden, wo er die Talentscouts überzeugte. Im Mai ging es für ihn mit den Blue Bombers ins Trainingslager, wo er sich einen Platz im Team erarbeitete und nun mit der Mannschaft das Endspiel gewann.

Das Football-Abc erlernte Hansen in der Jugend der Flensburg Sealords. 2012 wechselte er zu den Hurricanes, für die er mehr als 100 Spiele absolviert. Anfang 2019 wollte er eigentlich zu den Potsdam Royals wechseln, bevor sich die Chance in der CFL eröffnete. Die kanadische Profiliga gilt als schwächer als die amerikanische NFL, ist jedoch stärker als jede Liga in Europa einzuschätzen.