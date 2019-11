Kiel

Kanzler Dirk Mirow der Muthesius Kunsthochschule gestorben

26.11.2019, 10:37 Uhr | dpa

Der Kanzler der Kieler Muthesius Kunsthochschule, Dirk Mirow, ist tot. Er starb nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 52 Jahren in der Nacht zum Montag in einem Hamburger Krankenhaus, wie eine Sprecherin der Hochschule am Dienstag in Kiel sagte. Mirow, ein gebürtiger Hamburger, war seit 2006 Kanzler der Muthesius Kunsthochschule in dritter Amtsperiode. Der Jurist und Diplomverwaltungswirt hatte früher unter anderem in der Hamburger Senatsverwaltung und als Projektleiter für die Bertelsmann Stiftung gearbeitet. Von 2000 bis 2006 war er in leitender Position an der Bucerius Law School in Hamburg tätig.

"Mirow hinterlässt eine ganz große Lücke, wir trauern um ihn", sagte die Hochschulsprecherin. Studenten und Mitarbeiter stellten im Eingangsbereich zahlreiche Kerzen auf, ein Gemälde erinnerte an ihn. Auf einem Plakat stand "Du warst unsere Freiheitsstatue". Mirow habe mit großem persönlichem Engagement und Empathie sich für die Belange der Kunststudenten eingesetzt.

"Kultur ist Treibstoff für unsere Gesellschaft", hatte Mirow einmal die Bedeutung von Kunst betont. Der Eckernförder SPD-Politiker und Immobilienkaufmann Yves Christian Stübe schrieb auf Facebook: "Dirk war, im positiven Sinne, einer der schrägsten, kreativsten, nervigsten, absurdesten, witzigsten, aus dem Rahmen fallensten, anstößigsten, vor Leben strotzendsten, mysteriösesten Genossen, den ich in den ganzen Jahren SPD-Arbeit kennengelernt habe. Ich weiß bis heute nicht, ob er wirklich Mitglied der SPD war."