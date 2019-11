Kiel

Koalition bessert Kita-Reform in Schleswig-Holstein nach

26.11.2019, 17:02 Uhr | dpa

Die Koalitionsfraktionen haben noch einmal Änderungen an der Kitarefom in Schleswig-Holstein beschlossen. Kitas dürfen künftig maximal an 20 statt ursprünglich geplant 22 Tagen schließen, wie Grünen-Fraktionschefin Eka von Kalben am Dienstag sagte. Längstens drei Wochen am Stück dürfen die Ferien dauern. Kleine Kindergärten mit maximal drei Gruppen dürfen insgesamt sechs Wochen Ferien machen.

Zudem will die Koalition bei der Freistellung von Kita-Leitungen nachbessern. Für die Vor- und Nachbereitung sollen Pädagogen künftig 7,8 Stunden pro Woche zur Verfügung haben, sagte die FDP-Familienpolitikerin Anita Klahn. Bislang seien es 7,3 Stunden. Die Kosten betragen etwa 12,5 Millionen Euro und sollen über Kürzungen bei Pauschalen finanziert werden. "Wir belasten die Kommunen mit den Änderungen finanziell nicht", sagte die CDU-Sozialpolitikerin Katja Rathje-Hoffmann.

Am Donnerstag berät der Sozialausschuss den Gesetzentwurf. Im Dezember soll der Landtag die Kitareform beschließen. Die Höhe der Elternbeiträge wird ab August 2020 begrenzt. Sie dürfen bei Kindern unter drei Jahren künftig 180 Euro für eine täglich 5-stündige Betreuung und 288 Euro im Falle von acht Stunden täglich nicht überschreiten. Bei Kindern über drei Jahren liegt die Grenze bei 145 Euro (fünf Stunden) und 233 Euro (acht). Der Beitrag für Kitas steigt durch die Reform von 332 Millionen Euro an Landes- und Bundesmitteln im laufenden Jahr auf 568 Millionen Euro 2022 an.