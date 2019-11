Kiel

Günther fordert mehr Planungstempo in Deutschland

26.11.2019, 20:53 Uhr | dpa

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat mehr Tempo bei der Umsetzung neuer Projekte angemahnt. "Alles dauert zu lange in Deutschland", sagte der CDU-Politiker am Dienstagabend beim 54. Grünkohlessen der Unternehmensverbände (UV) in Kiel. "Man kann noch soviel Geld zur Verfügung stellen." Das Planungsrecht dauere hierzulande schlicht zu lange.

Als Beispiele führte Günther an, dass bei der Planung und dem Bau großer Vorhaben immer der aktuelle Gesetzesstand gelten müsse. Mit Verweis auf das schwierige wirtschaftliche Umfeld forderte der Regierungschef mehr Optimismus. "Wir blasen manchmal zuviel Trübsal." Aktuelle bundespolitische Ambitionen verneinte er: "Elf Jahre ist ja das Minimum, dass ich als Ministerpräsident in Schleswig-Holstein anpeile."

UV-Nord-Präsident Uli Wachholz betonte, dass der lange Aufschwung "nach zehn Jahren Dauerboom" zu Ende gehe. Gebot der Stunde seien Investitionen zum Erhalt und zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit. "Mit großer Sorge registrieren wir, dass der Sozial- und Umverteilungsstaat schneller wächst als die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit." Es müsse nicht für jeden und für alle Lebensrisiken staatliche Töpfe geben.

Große Unterstützung der Unternehmen fände die vom Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) ins Spiel gebrachte Deckelung der Steuerbelastungen von Unternehmen, sagte Wachholz. Deutschland liege weltweit an der Spitze der Belastung.