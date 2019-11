Kiel

Günther: Deutsch-dänisches Jubiläumsjahr nationales Ereignis

27.11.2019, 15:41 Uhr | dpa

Mit einem umfangreichen Programm will Schleswig-Holstein unter dem Motto "Gemeinsam über Grenzen" das deutsch-dänische Jubiläumsjahr 2020 feiern. "Das ist für uns ein nationales Ereignis", sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Mittwoch bei der Vorstellung des Programms. "Die Grenzziehung fand ja nicht zwischen Schleswig-Holstein und Dänemark statt, sondern zwischen Deutschland und Dänemark."

Die Grenze war nach einer Volksabstimmung im Jahr 1920 bestimmt worden. Der dänischen Minderheit im nördlichen Schleswig-Holstein werden heute etwa 50 000 Menschen zugerechnet. Die Grenzziehung auf Grundlage einer demokratisch abgehaltenen Volksbefragung habe "auch 100 Jahre später immer noch Vorbildcharakter", sagte Landtagspräsident Klaus Schlie (CDU).

Landtag und Landesregierung stellen zusammen 660 000 Euro bereit. Über das gesamte Jahr hinweg sind mehr als 90 einzelne Projekte vorgesehen. Günther will zum dänischen Auftakt am 10. Januar nach Kopenhagen reisen. Zum geplanten Höhepunkt mit Festgottesdienst, Feierstunde und Bürgerfest am 23. August in Flensburg sind Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Außenminister Heiko Maas (SPD) eingeladen. Im November ist eine gemeinsame Veranstaltung von Landtag und Folketing gemeinsam mit dem Bundestag in Kiel geplant.