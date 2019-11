Kiel

Tausende bei Klimademos in Schleswig-Holstein erwartet

29.11.2019, 02:48 Uhr | dpa

In mehreren Städten in Schleswig-Holstein sind am heutigen Freitag Demonstrationen für mehr Klimaschutz geplant. In Flensburg werden dazu 3000 Teilnehmer erwartet, in Kiel rechnet die Polizei mit rund 4000 Demonstranten. Verkehrsteilnehmer müssen sich laut Polizei wegen mehrerer Demos auf Behinderungen in der Kieler Innenstadt einstellen. Die Turbo-KlimaKampf-Gruppe (TKKG) hat zudem zu mobilen Straßenblockaden aufgerufen. Im gesamten Innenstadt-Bereich will die Gruppe von 14.30 Uhr an in kleinen Gruppen kurzzeitig Straßen blockieren. Proteste sind auch in Lübeck, Pinneberg, Bad Segeberg und Kaltenkirchen geplant.