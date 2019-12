Kiel

Flüchtlingsrat fordert von IMK Aufnahmezusage

03.12.2019, 13:33 Uhr | dpa

Der Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein hat die Innenministerkonferenz (IMK) aufgefordert, ein robustes Aufnahmekontingent für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aus Griechenland zu beschließen. Mehr als 3000 Kinder und Jugendliche lebten unter katastrophalen Bedingungen auf der Straße, in Flüchtlingslagern für Erwachsene, sie befänden sich in "Schutzhaft" oder leben in Zelten oder unter Planen in den Hotspots auf den griechischen Inseln, kritisierte der Flüchtlingsrat am Dienstag in Kiel. Ein breites Bündnis verschiedener Organisationen rufe deshalb in einem Appell an die Landes- und Bundespolitik dazu auf, noch bis Dezember mindestens 1000 unbegleitete Kinder und Jugendliche aus Griechenland in Deutschland aufzunehmen.

Die IMK findet vom 4. bis 6. Dezember in Lübeck statt. Gast wird auch Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sein.