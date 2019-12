Kiel

Holstein-Trainer Werner verspricht Bescherung

07.12.2019, 02:46 Uhr | dpa

Holstein Kiel geht nach sieben Punkten aus den vergangenen drei Partien in der 2. Fußball-Bundesliga voller Selbstbewusstsein in das Nordderby gegen den VfL Osnabrück. "Wir wollen im letzten Heimspiel des Jahres eine gute Vorstellung abliefern. Wir werden versuchen, sowohl den Fans als auch uns selbst in den nächsten drei Wochen noch das eine oder andere Geschenk zu machen", sagte Trainer Ole Werner vor der Partie am Samstag (13.00 Uhr/Sky).

Alexander Mühling wird voraussichtlich mithelfen können. Der Mittelfeldspieler hat die Bänderdehnung im Sprunggelenk, die ihn im vergangenen Auswärtsspiel bei Dynamo Dresden (2:1) zum Pausieren zwang, auskuriert und trainierte wieder mit der Mannschaft.

Die Kieler werden in dem Spiel einen Zuschauer-Jahresrekord aufstellen und die Bestmarke von 1953 überbieten. Wie der Club mitteilte, waren in diesem Jahr bislang 181 679 Zuschauer im Holstein-Stadion. Vor 66 Jahren waren es während der gesamten zwölf Monate 185 000 Besucher.