Kiel

Mehrere Unfälle auf glatten Straßen in Schleswig-Holstein

10.12.2019, 09:12 Uhr | dpa

Glatte Straßen haben im Norden am Dienstagmorgen zu mehreren Verkehrsunfällen geführt. In Schleswig-Holstein sei es zu etwa zehn Unfällen gekommen, teilweise auch mit Verletzten, wie eine Sprecherin des Lagedienstes Schleswig-Holstein am Dienstag mitteilte. Allein in Lübeck und im Herzogtum-Lauenburg habe es sechs glättebedingte Unfälle gegeben. Dabei habe es neben Blechschäden mehrere Leichtverletzten gegeben, sagte eine Polizeisprecherin.