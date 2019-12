Kiel

Landtag will Haushalt für 2020 beschließen

11.12.2019, 01:22 Uhr | dpa

Schleswig-Holstein will im kommenden Jahr weiter investieren, aber auch einen Teil der alten Schulden abbauen. Heute will der Landtag den 13-Milliarden-Etat des Landes abschließend beraten. Der Haushalt sieht nach Angaben des Finanzministeriums Ausgaben von 13,023 Milliarden Euro vor. Die von Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) erwarteten Einnahmen betragen im kommenden Jahr den Angaben zufolge 13,049 Milliarden Euro. Die Landesregierung plant, 27 Millionen Euro alte Schulden zu tilgen. Insgesamt plant das Jamaika-Bündnis aus CDU, Grünen und FDP Investitionen in Höhe von 1,26 Milliarden Euro. Die Investitionsquote beträgt 9,7 Prozent.