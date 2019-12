Kiel

Midyatli: Kita-Reform blendet Erzieher-Mangel aus

12.12.2019, 10:38 Uhr | dpa

Serpil Midyatli (SPD) kritisiert den Mangel an Fachkräften in den Kitas in Schleswig-Holstein. Foto: Carsten Rehder/Archivbild (Quelle: dpa)

Die SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli hat den Mangel an Fachkräften in den Kitas in Schleswig-Holstein kritisiert. Dies werde bei der Kita-Reform ausgeblendet, sagte Midyatli am Donnerstag zum Auftakt der Landtagssitzung. Die SPD-Politikerin forderte, sozialpädagogischen Assistenten während der Ausbildung eine Ausbildungsvergütung zu zahlen, um mehr Nachwuchskräfte zu gewinnen. Bisher ist das nicht der Fall. Sprecher der Jamaika-Koalition von CDU, Grünen und FDP wiesen die Kritik der SPD zurück.

Noch am Vormittag sollte im Parlament die Kita-Reform in zweiter Lesung endgültig beschlossen werden. Die Landes- und Bundesmittel für Kitas steigen durch die Reform von 332 Millionen Euro im laufenden Jahr auf 568 Millionen Euro 2022.

Die etwa zwei Jahre lang mit Kommunen, Trägern und Elternvertretern vorbereitete Reform ist ein Schlüsselprojekt der Jamaika-Koalition. Zu den Kernpunkten gehört die Deckelung der Elternbeiträge ab August 2020. Bisher gibt es im Land erhebliche Unterschiede. Zudem wird der Betreuungsschlüssel verbessert. Für die Vor- und Nachbereitung erhalten Pädagogen erstmals ein Stundenkontingent gesetzlich zugesagt: 7,8 Stunden pro Woche. Vorher gab es dazu keine verbindliche Regelung. Der bisher rechnerisch ermittelte Durchschnittswert betrug 7,3 Stunden.



Der SPD geht die Kita-Reform nicht weit genug. Die SPD strebt völlige Beitragsfreiheit an. Und für die Schaffung neuer Kita-Plätze soll das Land mindestens zehn Millionen Euro pro Jahr bereitstellen.