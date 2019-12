Kiel

Brennende Gartenlauben: Kieler Bahnstrecke gesperrt

17.12.2019, 12:13 Uhr | dpa

Bei einem Feuer in einem Kleingartengelände im Kieler Stadtteil Wellsee sind am Dienstag zwei Gartenlauben ausgebrannt. Eine dritte Gartenlaube auf einer Nachbarparzelle wurde durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen, wie ein Feuerwehrsprecher am Donnerstag sagte. Menschen wurden nicht verletzt. Wegen des Löscheinsatzes musste aber die nahe gelegene Bahnstrecke zum Kieler Ostuferhafen und nach Schönberg (Kreis Plön) vorübergehend gesperrt werden. Die Schadensursache ist unbekannt. Zuvor hatten die "Kieler Nachrichten" darüber berichtet.