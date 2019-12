Kiel

Norderfriedrichskoog Krösus bei Steuereinnahmen

17.12.2019, 12:24 Uhr | dpa

Mit über 86.000 Euro hat Norderfriedrichskoog auf Eiderstedt im Kreis Nordfriesland im vergangenen Jahr die höchsten Pro-Kopf-Steuereinnahmen aller Gemeinden in Schleswig-Holstein verbucht. Es folgten Helgoland mit 51.000 Euro und Büttel im Kreis Steinburg mit knapp 36 000 Euro, wie das Statistikamt Nord am Dienstag berichtete. Bei den Kreisen und kreisfreien Städten lagen demnach Stormarn und Pinneberg mit gut 1400 Euro vorn und Plön mit knapp 900 Euro am Ende.



Im Land insgesamt wuchs 2018 die Steuereinnahmekraft pro Kopf um 3,3 Prozent auf 1129 Euro. Das Gewerbesteueraufkommen legte um 3,2 Prozent zu, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 26,9 Prozent. Die höchsten Gewerbesteuereinnahmen erzielten die kreisfreien Städte sowie Norderstedt (Kreis Segeberg) und Helgoland. Die Steuereinnahmekraft beschreibt die wirtschaftliche beziehungsweise finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinden. Sie wird auf Basis der Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer), der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie der abzuführenden Gewerbesteuerumlage berechnet.