Kiel

Geschenk für Kieler Obdachlosen löst Polizeieinsatz aus

17.12.2019, 17:55 Uhr | dpa

Kiel (dpa/lno) - Nächstenliebe hat in Kiel einen Polizeieinsatz ausgelöst. Beamte hatten am Montag nach einem Hinweis ein Fahrradtasche überprüft, die an einem Brückenpfeiler im Stadtteil Gaarden abgestellt worden war, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Offenbar dient der Ort einem Obdachlosen als Schlafplatz. In dem wasserdichten Trekkingsack steckte neben einem Daunenschlafsack und einer warmen Decke auch ein Christstollen. Ein Polizeisprecher schrieb in seiner Mitteilung: "Danke, Lars und Kerstin - wer immer Sie sind."