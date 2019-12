Kiel

Dutzende kaum bekannte Weltmarktführer im Norden

18.12.2019, 14:56 Uhr | dpa

Rund 40 kaum bekannte Unternehmen aus Schleswig-Holstein haben sich nach Angaben der Industrie- und Handelskammern als Weltmarktführer etabliert. Auf solche "Hidden Champions" machten die IHKs am Mittwoch in Kiel gemeinsam mit Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) aufmerksam. "Diese Betriebe sind nicht nur massive Innovationstreiber und Fachkräftemagneten für unser Land, sondern auch tragende Säulen unseres Arbeitsmarkes", äußerte Buchholz. Dabei seien viele der Unternehmen teilweise nicht einmal in ihrer Region richtig bekannt. Die IHKs Kiel, Lübeck und Flensburg haben in einer Broschüre 33 Weltmarktführer aus dem nördlichsten Bundesland porträtiert. Ermittelt wurden sie nach den Kriterien des "Lexikons der deutschen Weltmarktführer".