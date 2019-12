Neu in Kiel

Mit wenigen Klicks zum Wohngeld

18.12.2019, 17:28 Uhr | dpa

Fassade eines Wohnblocks: In Kiel können Bürger Wohngeld online beantragen. (Quelle: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa)

Wohngeld beantragen kann man bei den Behörden in Kiel nun auch online. Das Pilotprojekt soll den Prozess vereinfachen – und mehr Menschen ermutigen, einen Antrag zu stellen.

Das Kieler Rathaus hat ein neues online Service-Angebot für Bürger freigeschaltet: Ab Mittwoch können Kieler ihre Wohngeldanträge über das Internet stellen. Neben Kiel startet das Pilotprojekt auch in weiteren Kommunen in Schleswig-Holstein, darunter in Flensburg, Lübeck, Neumünster, Pinneberg und Reinbek. Das Verfahren soll ausgereift später bundesweit eingeführt werden.

Zugriff mit wenigen Klicks

Digitalminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) und Wohnminister Hans-Joachim Grote CDU) betonten die Nutzerfreundlichkeit. Bislang hätten viel zu wenige Berechtigte Wohngeld beantragt. Der Online-Antrag senke nun die Hürden der Antragstellung. Das Wohngeld-Online-Projekt wurde in Kooperation mehrerer Länder und des Bundesbauministeriums entwickelt.







Hintergrund ist, dass Deutschlands Behörden ihre Leistungen den Bürgern künftig auf elektronischen Verwaltungsportalen anbieten müssen. Das Wohngeld ist bundesweit das erste größere Projekt. Bis Ende 2022 müssen 575 Verwaltungsleistungen auf Bundes-, Länder- und kommunaler Ebene digitalisiert und eine IT-Infrastruktur geschaffen werden, die jedem Nutzer den Zugriff mit wenigen Klicks ermöglicht. Das ist im Onlinezugangsgesetz (OZG) so festgelegt.