Holstein Kiels Stürmer Serra erleidet Muskelfaserriss

23.12.2019, 16:51 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel beklagt in Janni Serra einen neuen verletzten Spieler. Der 21 Jahre alte Stürmer hat sich am Sonntag im Punktspiel beim SV Sandhausen (2:2) einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen. Das ergab eine Untersuchung des Angreifers im Kieler Mare Klinikum, teilten die Schleswig-Holsteiner dazu am Montag weiter mit.

Die Kieler gehen davon aus, dass der U21-Nationalspieler die Blessur in Ruhe über die Feiertage auskuriert, um im ersten Punktspiel nach der Winterpause wieder zur Verfügung zu stehen. Am 29. Januar 2020 (20.30 Uhr) erwarten die Störche Darmstadt 98 im Holstein-Stadion.