Tabellenspitze verteidigt

THW Kiel feiert knappen Sieg gegen Frisch Auf Göppingen

26.12.2019, 21:31 Uhr | dpa

Der THW Kiel bleibt weiter Tabellenführer in der Handball-Bundesliga. Gegen Frisch Auf Göppingen blieb es aber bis zur letzten Sekunde spannend.

Die Handballer des THW Kiel haben die Tabellenspitze in der Bundesliga verteidigt. Vier Tage nach der 20:27-Heimpleite gegen die HSG Wetzlar musste der Rekordmeister aber bis zur letzten Sekunde zittern, ehe am Donnerstag der 27:26 (16:15)-Auswärtssieg gegen Frisch Auf Göppingen perfekt war. Bester Kieler Werfer war Steffen Weinhold mit sieben Treffern. Für Göppingen waren Till Hermann und Kresimir Kozina je fünfmal erfolgreich.

Die Schwaben starteten furios in die Partie. Rechtsaußen Marco Rentschler traf in der achten Minute zur 5:1-Führung für Frisch Auf. Erst allmählich fanden die "Zebras" ins Spiel. Hendrik Pekeler glich zum 13:13 aus (26.), Domagoj Duvnjak brachte den THW wenig später beim 14:13 erstmals in Führung.

In der zweiten Halbzeit lagen die Norddeutschen 24:19 (48.) vorne, doch Göppingen war beim 23:24 (51.) wieder dran. In der letzten Sekunde hatte Ivan Sliskovic noch die Ausgleichschance für die Gastgeber, doch sein direkter Freiwurf blieb im Kieler Block hängen.