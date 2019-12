Kiel

Förde vor der Kiellinie wird von Kampfmitteln gesäubert

27.12.2019

Die Förde vor der Kiellinie soll von Kampfmitteln gesäubert werden. Eine Fachfirma aus Hamburg wird von Mitte Januar an im Bereich des gesperrten Berthold-Beitz-Ufers mit der Kampfmittelsondierung unter Wasser beginnen, wie Kiels Stadtsprecherin Kerstin Graupner am Freitag mitteilte. Zunächst werde eine Tauchergruppe den Boden der Kieler Förde auf rund 2500 Quadratmetern mit Handsonden absuchen. Außerdem soll sie rund 140 metallische Gegenstände bergen, die bei vorherigen Untersuchungen in Tiefen von bis zu drei Metern im Boden entdeckt wurden.

Von Anfang März bis voraussichtlich Ende April soll der Meeresgrund in bis zu sieben Metern Tiefe schichtweise auf Kampfmittel überprüft werden. Diese Arbeiten werden aus ökologischen und statischen Gründen den Angaben zufolge in einem schonenden Pressverfahren erfolgen. Das Gestänge nebst Sonde am Kopf habe einen Durchmesser von fünf Zentimetern und werde deshalb Pflanzen und Tieren nur minimal beeinträchtigen.

Während der Sondierungen soll es weder an Land noch auf der Förde Absperrungen geben. Das ändert sich, sollte sich der Verdacht auf einen Kampfmittelfund erhärten.