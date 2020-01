Kiel

Neue Arbeitsmarktzahlen für Schleswig-Holstein erwartet

03.01.2020, 02:04 Uhr | dpa

Über die aktuelle Lage am Arbeitsmarkt in Schleswig-Holstein berichtet am heutigen Mittag die Agentur für Arbeit. Experten gehen davon aus, dass die Zahl der Arbeitslosen derzeit etwas niedriger ist als vor einem Jahr. Zum Vormonat November gab es demnach im Dezember einen saisontypischen Anstieg. Ende November waren im nördlichsten Bundesland 76 700 Menschen ohne festen Job. Die Arbeitslosenquote betrug 4,9 Prozent.