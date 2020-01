Kiel

Schlie und Günther begrüßen Sternsinger

06.01.2020, 16:41 Uhr | dpa

Landtagspräsident Klaus Schlie und Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) haben am Montag im Kieler Landeshaus fast 90 Sternsinger empfangen. Damit kamen am Dreikönigstag so viele als Heilige Drei Könige gekleidete Mädchen und Jungen in das Parlament wie nie zuvor. Mit dem Kreidezeichen "20*C+M+B+20" am Landtagsgebäude brachten sie den Politikern den traditionellen Segen "Christus mansionem benedicat ­ Christus segne dieses Haus".

Zuvor hatte eine Delegation der Spenden sammelnden Sternsinger aus Kiel, Norderstedt, Glückstadt, Kaltenkirchen, Trittau, Bargteheide, Niebüll, Kappeln und Elmshorn auch die Staatskanzlei gesegnet. Auch in mehreren Ministerien waren Sternsinger zu Gast. Insgesamt 1300 sind im nördlichsten Bundesland in diesen Tagen unterwegs.

Das Motto der 62. Sternsinger-Aktion lautet "Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit". Damit machen die Sternsinger auf die Lage von Kindern aus Kriegsgebieten aufmerksam. Schlie und Günther dankten den 86 Sternsingern im Landeshaus für deren Engagement. Günther sprach von einem großartigen Projekt.

Beide Politiker sangen mit den Kindern "Frieden für die Kinder, Frieden für die Welt" und "Seht ihr unsern Stern dort stehen" - und sie spendeten natürlich auch. 2019 hatten die Mädchen und Jungen in Deutschland 50,2 Millionen Euro gesammelt und damit einen Spendenrekord erzielt. Im Erzbistum Hamburg kamen von 551 000 Euro allein 279 000 Euro aus Schleswig-Holstein. Träger der Aktion sind der Bund der Deutschen Katholischen Jugend und das Kindermissionswerk "Die Sternsinger".