Kiel

Landesprogramm "Impuls" kurbelt Investitionen stärker an

08.01.2020, 08:16 Uhr | dpa

Schleswig-Holsteins Investitionsprogramm "Impuls" hinterlässt zunehmend Modernisierungsspuren im Land. Nach Angaben des Finanzministeriums sollen im neuen Jahr insgesamt 381,6 Millionen Euro fließen, um den Zustand von Straßen, IT-Strukturen, Hochschulgebäuden, Gefängnissen, Krankenhäusern, Kitas, Schulen, Sportanlagen, Kulturstätten und anderen Einrichtungen zu verbessern. Das sind 129 Millionen Euro mehr als 2019. Auch Deichverstärkungen, die Elektromobilität und Toilettensanierungen an Schulen werden aus dem Landesprogramm gefördert.

"Es war goldrichtig, das Sondervermögen trotz Gegenwind 2015 ins Leben zu rufen", sagte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) der Deutschen Presse-Agentur. "Nach fünf Jahren hat "Impuls" so richtig Fahrt aufgenommen." Ob Mobilität, Breitbandausbau oder Krankenhaussanierung - überall im Land seien Baustellen zu sehen.

"Wir kommen beim Abbau des Investitionsstaus mit Siebenmeilenstiefeln voran", sagte Heinold der Deutschen Presse-Agentur. Es sei richtig, bei dem Investitionsprogramm nicht kurzfristig zu denken. "Die Sanierung von Infrastruktur braucht Planbarkeit und Verlässlichkeit."

Zum Start 2015 hatte das Land 100 Millionen Euro in das Sondervermögen gegeben. Die ersten Mittel flossen im Jahr darauf ab: 29,5 Millionen. 2018 wurden mit gut 219 Millionen Euro erstmals mehr Mittel in Anspruch genommen, als zugeführt wurden (166,2 Millionen).

Mit "Impuls" investiert das Land nicht nur in seine eigene Infrastruktur. Auch die Kommunen profitieren, zum Beispiel in der Kita-Betreuung, beim Anschluss von Schulen an das schnelle Internet sowie bei Sanierung und Ausbau von Sportstätten wie dem Stadion der Zweitlingafußballer von Holstein Kiel. Auch Investitionen in Kultureinrichtungen wie dem Landestheater Schleswig und der Musik- und Kongresshalle in Lübeck wurden und werden unterstützt.