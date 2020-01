Kiel

Schleswig-Holstein: Bau neuer Windräder an Land eingebrochen

11.01.2020, 09:03 Uhr | dpa

Der Bau neuer Windräder an Land ist in Schleswig-Holstein im vergangenen Jahr eingebrochen. Das Minus von 94,5 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt des Zubaus der vergangenen fünf Jahre war bundesweit am größten. Der Nettozubau betrug 2019 lediglich 10 Anlagen mit 38,1 Megawatt. Das geht aus einer Auswertung der Fachagentur Windenergie an Land, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Bei den neu genehmigten Anlagen, die aber noch nicht in Betrieb sind, sieht es für Schleswig-Holstein etwas besser aus. Demnach wurden 70 Anlagen mit 270,7 Megawatt genehmigt - der bundesweit drittbeste Wert nach Brandenburg (116 Anlagen/439,4 MW) und Nordrhein-Westfalen (113 Anlagen/437,5 MW).

Der Zubau war 2019 in Deutschland der geringste seit mehr als 20 Jahren. Nach vorläufigen Zahlen wurden nur 276 neue Anlagen an Land in Betrieb genommen mit einer Gesamtleistung von 940 Megawatt. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies bei der Leistung ein Rückgang von mehr als 60 Prozent, im Vergleich zum Durchschnitt des Zubaus der vergangenen fünf Jahre ein Minus von 77 Prozent.

Die meiste Leistung ging 2019 in Brandenburg ans Netz mit 57 Anlagen und rund 194 Megawatt, gefolgt von Niedersachsen mit 54 Anlagen und 181 Megawatt und Nordrhein-Westfalen mit 38 Anlagen und 127 Megawatt. Im flächenmäßig größten deutschen Bundesland Bayern gingen gerade einmal sechs neue Windenergieanlagen in Betrieb mit einer Leistung von rund 18 Megawatt. In Bayern gilt bundesweit die schärfste Regelung für den Abstand von Windrädern zur Wohnbebauung.

Historisch betrachtet lag der Jahreszubau laut Fachagentur zuletzt im Jahr 1998 unterhalb von 1000 Megawatt. Weil auch 69 Anlagen stillgelegt wurden, lag der sogenannte Nettozubau 2019 bei nur 854 Megawatt. Hauptgründe sind lange Genehmigungsverfahren, zu wenig ausgewiesene Flächen und viele Klagen. Lokal haben sich viele Bürgerinitiativen gegen den Bau von Windrädern gebildet.