Kiel

"Kieler Nachrichten": THW will sich von Kristjánsson trennen

12.01.2020, 16:12 Uhr | dpa

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel will sich vom isländischen Rückraumspieler Gisli Kristjánsson trennen. Das berichten die "Kieler Nachrichten" am Sonntag. Wie THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi KN-online mitteilte, soll sich der junge Isländer einen neuen Club suchen. Kristjánsson hat in dieser Saison in zehn Spielen zwei Tore geworfen. Nach seiner Verpflichtung 2018 hatte der 20-Jährige rund 14 Monate wegen einer komplizierten Schulterverletzung nicht zur Verfügung gestanden.