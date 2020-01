Geldautomat beschädigt

Explosion in Kieler Bankfiliale

14.01.2020, 10:50 Uhr | t-online.de , dpa

Zerstörte Scheiben an einer Bankfiliale: In Kiel hat es offenbar eine Explosion geggeben. (Quelle: Bodo Marks/dpa)

In Kiel hörten Bewohner am frühen Morgen einen lauten Knall. Diebe hatten versucht, einen Geldautomaten zu sprengen. Bei der Explosion zerstörten die Täter beinahe die Filiale.

Die Bilder zeigen eine Spur der Verwüstung: Unbekannte haben in einer Bankfiliale der Commerzbank in Kiel am frühen Dienstagmorgen versucht, einen Geldautomaten aufzusprengen.



Blick in die Bankfiliale: Drinnen sieht es chaotisch aus. (Quelle: Bodo Marks/dpa)



Es war zunächst unklar, ob der Automat dabei aufgebrochen und Geld gestohlen wurde, wie der Pressesprecher des Landeskriminalamtes in Kiel sagte.



Bei der Sprengung gingen nach Angaben der Polizei die Fenster der Filiale zu Bruch, verletzt wurde niemand. Über dem Gebiet am Arndtplatz kreiste zeitweise ein Polizeihubschrauber. Nach Angaben der "Kieler Nachrichten" hatte ein lauter Knall die Anwohner gegen 4.30 Uhr geweckt.