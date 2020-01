Sperrung begonnen

Weltkriegsbombe in Kiel wird heute entschärft

15.01.2020, 09:55 Uhr | t-online.de , dpa

Auf dem TKMS-Gelände in Kiel wird ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. 3.000 Menschen mussten dafür evakuiert werden.

Die Vorbereitungen für die Entschärfung einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg haben am Mittwoch in Kiel begonnen. In das Sperrgebiet wird seit 8 Uhr niemand mehr reingelassen, wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. Etwa 3.000 Menschen mussten ihre Wohnungen am Ost- und Westufer der Förde verlassen. Die Entschärfung soll etwa um 10 Uhr beginnen.

Auf Twitter verkündete die Stadt Kiel, dass die Evakuierung rund um das Fundgebiet gestartet ist, damit die Entschärfung zeitnah beginnen kann.

Mittwochvormittag #Bombenentschärfung in #Kiel. Rund 3.000 Personen auf dem Ost- und Westufer sind betroffen. Ein Teil der #Förde ist ebenfalls gesperrt. Mehr Infos hier: https://t.co/pkHeSBkRGf pic.twitter.com/LYfGxvgF9I — Polizei SH (@SH_Polizei) January 14, 2020

Die britische 250-Kilo-Bombe war bei Bauarbeiten auf der Werft ThyssenKrupp Marine Systems gefunden worden. Dort ruht deshalb auch der Betrieb von 8 bis 16 Uhr.



Während der Entschärfung wird der Schiffsverkehr auf der Förde ebenfalls eingestellt. Der Kampfmittelräumdienst rechnet wegen des schlechten Zustandes der Bombe mit einer Dauer seiner Arbeiten von zwei bis vier Stunden.