Proteste zur Eröffnung

Neues Kraftwerk in Kiel soll Millionen Tonnen CO2 einsparen

17.01.2020, 11:41 Uhr | dpa

In Kiel haben die Stadtwerke ein neues Gaskraftwerk in Betrieb genommen. Es soll jährlich den CO2-Ausstoß von einer halben Million Autos einsparen. Doch bei der Eröffnung gab es auch Proteste.

Die Stadtwerke Kiel haben das neue Kieler Gaskraftwerk offiziell in Betrieb genommen. "Das Küstenkraftwerk spart gegenüber dem Vorgängerkraftwerk jährlich rund eine Million Tonnen CO2 ein", sagte der Vorstandsvorsitzende Frank Meier am Donnerstag. Dies entspreche dem Kohlendioxid-Ausstoß von 500.000 Autos. Die Anlage ersetzt das kohlebasierte Gemeinschaftskraftwerk.

Kiel als "Vorbild"

Das neue Kraftwerk "war die größte Investition in der Geschichte der Stadtwerke Kiel", sagte Meier. Das Investitionsvolumen betrug 290 Millionen Euro. Bereits seit Ende vergangenen Jahres versorgt das Kraftwerk mehr als 73.000 Kieler Haushalte und Einrichtungen mit Fernwärme. Zudem speist die Anlage die erzeugte elektrische Energie in das Kieler Stromnetz ein, über das sowohl Wohnungen in der Stadt als auch in umliegenden Gemeinden versorgt werden.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) verspricht sich von dem Gasmotoren-Heizkraftwerk Signalwirkung über die Landesgrenzen hinaus. "Das Küstenkraftwerk ist ein Vorbild dafür, wie wir mit den Herausforderungen des Klimawandels umgehen müssen."

Doch zur Eröffnungsfeier im Gaskraftwerk gab es auch Proteste vor den Toren des Geländes. Einige Klima-Aktivisten kritisieren die Investition in fossile Energiegewinnung. "Die Demonstranten kritisieren das Prestige-Projekt, weil durch die Verbrennung von Erdgas große Mengen Methan in die Atmosphäre gelangen", heißt es in der "shz". Auf Twitter ist von einer "Greenwashingkampagne" die Rede. Doch für die Stadt sieht darin weiterhin einen "Beitrag zur Energiewende".

70 % CO2–Emissionen spart das neue #Kiel:er #Küstenkraftwerk im Vergleich zum Alten. Das sind jährlich rund 1 Mio Tonnen CO2 oder umgerechnet der Kohlendioxidausstoß von 500.000 Autos. OB Kämpfer: „Das neue Kraftwerrk ist ein wichtiger Beitrag zur #Energiewende.“ https://t.co/fs8zVGZtCW — Landeshauptstadt Kiel (@stadt_kiel) January 16, 2020

Das Kraftwerk produziert Strom und Wärme

Bei der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) sind die Erzeugung von Strom und Wärme in einer Anlage zusammengefasst. Das Kraftwerk verfügt über 20 Gasmotoren mit einer elektrischen Leistung von 190 Megawatt und einer Wärmeleistung von 192 Megawatt. Beim Betrieb erzeugte Wärme wird in das Fernwärmenetz eingespeist.

Nach Angaben der Stadtwerke erzeugt die Anlage bei Bedarf mittels Strom Fernwärme, wenn es im Stromnetz zu einem Überangebot durch große Mengen an Windenergie kommt. Ist beispielsweise bei Flaute zu wenig Strom im Netz, springen die Gasmotoren an und produzieren Strom.