Warnstreik in Mecklenburg-Vorpommern hat begonnen

23.01.2020, 02:22 Uhr | dpa

Wegen eines Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr kommt es seit Donnerstagmorgen in großen Teilen von Mecklenburg-Vorpommern zu Beeinträchtigungen. Der Warnstreik hat um 3.00 Uhr begonnen und soll bis in die frühen Morgenstunden am Freitag dauern, wie der Landesstreikleiter von Verdi am Donnerstagmorgen sagte. Zu den betroffenen Regionen zählen Rostock, Greifswald und die Landkreise Ludwigslust-Parchim, Nordwestmecklenburg und Vorpommern-Rügen.

Verdi hat rund 1500 Mitarbeiter von Nahverkehrsbetrieben zu dem Warnstreik aufgerufen. Damit soll vor der dritten Verhandlungsrunde am kommenden Dienstag der Druck auf den Kommunalen Arbeitgeberverband MV erhöht werden. Die zweite Runde war am vergangenen Freitag ohne Ergebnis geblieben.