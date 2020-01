Kiel

Warnstreik im Busverkehr in Neumünster gestartet

28.01.2020, 09:37 Uhr | dpa

Der mehrtägige Warnstreik im Busverkehr in Neumünster hat begonnen. Alle Busse fielen am Dienstagmorgen aus, bestätigte der Landesstreikleiter der Gewerkschaft Verdi, Karl-Heinz Pliete: "In Neumünster fährt nichts, es gibt auch keinen Ersatzverkehr." Er gehe davon aus, dass sich Eltern selbst organisiert haben, um ihre Kinder in die Schule zu bringen. Zwar bedauerte Pliete diesen Aufwand, doch sei es im Rahmen des Warnstreiks nicht zu vermeiden. Noch bis Donnerstag sollen die Busse der Stadtwerke Neumünster Verkehr (SWN) im Betriebshof bleiben. Das Unternehmen hat 80 Busfahrer.

Mit dem Warnstreik will die Verdi Druck auf die Arbeitgeber machen. Die Gewerkschaft begründete ihr Vorgehen mit schleppend verlaufenden Tarifverhandlungen.